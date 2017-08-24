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Ankara'ya bomba yağdıran emirlerini hatırlamadı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada eski Albay Özçetin'in savunması alındı.

Ankara'ya bomba yağdıran emirlerini hatırlamadı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya, Akıncı'da harekat komutanı olarak görev yapan ve darbe faaliyetlerini organize ettiği belirtilen eski Albay Ahmet Özçetin'in savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada savunma yapan sanık Özçetin, darbeci pilotlara Ankara'daki çeşitli noktaları bombalama emri verdiği konuşmaları hatırlamadığını savunarak, "Konuşmaların bana ait olup olmadığını bilmiyorum. Bana ait olsa bile hangi şartlarda gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Böyle bir ortamda kimse konuşmasını serbest iradesi ile yapamaz." ifadelerini kullandı.

"Akıncı Üssünün baş FETÖ'cüsü"

İddianamede, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olarak darbe kalkışmasından önce Akıncı Üssü'nde toplantılar düzenleyen Özçetin, sanık eski Yarbay Hakan Karkuş'un darbe yapılacağını açıkladığı toplantıya Ankara'da vurulacak hedeflerin listesini getirdiği belirtiliyor.

İddianamede, yetkisi olmamasına rağmen darbe girişiminin yaşandığı gece uçaklara mühimmat yükletmesini sağladığı ifade edilen Özçetin'in, Akıncı'dan havalanıp sivillere bomba yağdıran uçakların sevk ve idaresini bizzat yaptığı vurgulanıyor.

Bombalama yapan pilotlardan sanık eski Üsteğmen Müslüm Macit, ifadesinde, Özçetin'in "Genelkurmay Başkanlığı üstünde mach üstü geçiş serbest. Polis özel harekatta hareketlilik olursa ateş serbest." şeklinden emir verdiğini aktardı.

Harekat merkezinde pilotlara "Yurtta Sulh harekatı başladı." şeklinde bilgilendirme yapan Özçetin, daha sonra TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Polis Özel Harekat, Ankara Emniyeti ve TÜRKSAT'ın bombalanması emrini verdiği iddia edildi.

Meclisi bombalayan pilot Hasan Hüseyin Balıkçı, ifadesinde Özçetin için "Akıncı Üssü'nün baş FETÖ'cüsü" demişti.

Davanın 18'inci celsesi tamamlandı

18'inci celsesi tamamlanan davaya, eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in çapraz sorgusuyla devam edilecek.

Muhabir: Ferdi Türkten, Tanju Özkaya

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Akıncı Üssü DavasıAnkara 4. Ağır Ceza MahkemesiSanık Ahmet özçetinTürkiye
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