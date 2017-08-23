Annan, Arakan raporunu Myanmar hükümetine sundu

YANGON (AA) - Arakan Danışma Komisyonundan yapılan açıklamada, komisyonu başkanı Kofi Annan'ın, başkent Nepido'da Devlet Başkanı Htin Kyaw'a Arakan ile ilgili hazırlanan son raporu sunduğu belirtildi.

Annan'ın bugün veya yarın Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Komisyon yetkilileri, raporun hazırlanması için 12 ayda siyasetçiler ile Budist ve Müslümanların da aralarında olduğu bin kişiyle görüştü.

Komisyon üyelerinden Aye Lwin, AA muhabirine yapığı açıklamada, eyaletteki sorunların çözümü için önerileri kapsayan raporda Arakan'ın kuzeyindeki insan hakları ihlallerinin yer almayacağını belirtmişti.

Arakan Danışma Komisyonu, Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingya nüfusunun yoğun olduğu eyalette düzenlediği askeri operasyonlarda yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulmuştu.

Komisyon, yaptığı incelemelerin ardından mart ayında, Myanmar hükümetine bölgedeki durumun derhal iyileştirilmesi için 12 maddelik tavsiyeden oluşan rapor sunmuştu. Raporda, güvenlik güçlerinin insan hakları eğitimine tabii tutulması, iç göçe zorlanan insanların tutulduğu kampların kapatılması ve Müslümanların yerel yönetimlerde temsilinin sağlanması gibi öneriler yer almıştı.

Arakan eyaletinde 9 Ekim 2016'da sınır karakollarına saldırılar yapılması sonucu 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarla ilgili 600 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıların ardından Myanmar ordusu, bölgede güvenlik operasyonları başlatmıştı. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana yaklaşık 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü, çok sayıda kadına tecavüz edildiğini ve köylerinin yakıldığını belirtmişti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporu da Myanmar güvenlik güçlerinin, bölgede yürüttükleri operasyonlarda toplu tecavüz, adam kaçırma, yargısız infaz, yağmalama ve darp gibi çok sayıda insanlığa karşı suç işlediğini gözler önüne sermişti.

Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu, BM tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor. Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, yüz binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Muhabir: Büşra Selvi Öğütcen