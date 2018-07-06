Anne-çocuk ilişkisinin püf noktaları

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Facebook sayfasından canlı yayınlanan programa konuk olan Uzman Pedagog Gözde Erdoğan, çocukların ruhsal gelişimini etkileyen faktörler hakkında önemli bilgiler verdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, annelik sürecinin her aşamasında kadınları hem geniş ürün çeşitliliğiyle hem de ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilecekleri dev bir platform olarak kucaklayan Hepsiburada, annelerin çocuklarını bilinçli bir şekilde yetiştirmeleri için yol göstermek amacıyla başlattığı "Anne Söyleşileri" canlı yayınlarına devam ediyor.

Burçak Birben'in sunumuyla Hepsiburada Facebook sayfasından canlı yayınlanan programa konuk olan Uzman Pedagog Gözde Erdoğan, çocukların ruhsal gelişimini etkileyen faktörler hakkında önemli bilgiler verdi. Ekranlardaki Süper Dadı programıyla tanınan ve "Hayat Evde Başlar" adlı kitabıyla ebeveynlere klişelerin dışına çıkarak önerilerde bulunan Gözde Erdoğan, çocukların zor anlarını yönetirken en önemli üç noktanın şefkat, sabır ve güven olduğunu ifade etti.

Annelerin önce kendilerini iyileştirmeleri ve öz şefkatlerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ebeveynlerin çocuklarına direkt "hayır" demek yerine iletişim kurup orta bir yolda buluşmaları gerekliliğine değindi.









- "Çocuklarınıza cezaya ihtiyaç duymayacağınız bir hayat sunun"





Çocukların ödüllendirilmesi ve cezalandırılmasıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Ödül ve ceza hayatımızın her anında var. Ancak çocuğa ödül ve cezaya ihtiyaç duymayacağınız bir hayat sunmanızı öneriyorum. Örneğin misafirliğe gittiğinizde çocuklarınızla ilgili sorun yaşıyorsanız çocuklarınızı misafirlik kurallarına alıştırmak için öncelikle ön hazırlık yapabilir, ziyaretleri 1-2 saat yerine 20 dakikayla başlatabilirsiniz." yorumunu yaptı.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çocuğunuzla aranızda güven ilişkisi çok önemlidir. Bu nedenle kontrol edemeyeceğiniz yerde, kontrol etmek için çaba sarf edip çocuğunuzla çatışmaya girerek güvenilirliğinizi zedelemeyin. Beslenme alışkanlıkları alışverişle başlar. Bu sebeple mutlaka çocuğunuzla ortak bir şekilde alışveriş listesi yapıp, birlikte alışverişe çıkmalısınız. Çocuklarınızı bu sürece dahil ederek besinlerle bir ilişki kurmasına yardımcı olmalısınız. Birlikte mutfağa girmeli ama her zaman kek poğaça gibi şeyler değil örneğin fasulye de yapmalısınız. Maalesef Türkiye'de annelerin yeterli olup olmadığı, beslenme periyoduyla belirleniyor ve bu oldukça yanlış. Çocuklarda hatta bebeklerde mide kontrolü var, yani doyduklarını anlıyorlar ve sinyalini veriyorlar. Ancak korkuları ve kaygıları olan anneler bu sinyali görmüyor. Çocuklarınızın bedenlerini zorlamayın, onlara güvenin."

Ayrı bir odaya sahip olmasının çocuğun bireyselleşmesine büyük katkı sağladığını kaydeden Erdoğan, kardeşlerin arasına girilmemesi gerektiğini de vurguladı.