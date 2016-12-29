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"Anne eli değmiş gibi" kampanyası

- Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyeleri, başlattıkları kampanya kapsamında çocuklar üşümesin diye atkı, bere, eldiven ve hırka ördü - Örülen ürünler, hediye paketleri içinde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Ortaca Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyeleri tarafından başlatılan "Anne eli değmiş gibi" kampanyası kapsamında, grup üyesi kadınların ördüğü atkı, bere, eldiven ve hırkalar, hediye paketleri içinde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi üyeleri tarafından aralık ayı başında "Çocuklar üşümesin" sloganıyla "Anne eli değmiş gibi" adlı kampanya başlatıldı. Bu kapsamda konsey üyesi kadınlar, çocuklar için atkı, bere, eldiven ve hırka ördü. Örgü yapmaya zamanı olmayan kadınlar ise yün ve malzeme alarak kampanyaya destek verdi.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in teşvik ve destekleriyle başlatıldığını ve devam edeceğini söyledi.

Kampanyanın sosyal medya üzerinden yayıldığını anlatan Şahin, "300'ün üzerinde çocuğumuza yardım topladık. Amacımız çocuklarımız kış ayını rahat geçirsin. Hedefimiz tüm çocuklarımıza ulaşmak ve sıcacık bir kış geçirmelerini sağlamak." dedi.

Nilgün Şahin, kampanyadan haberdar olan herkesin katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kampanya tam anlamıyla imece usulü gerçekleşti. Örgü yapmayı bilen annelerimiz burada ve evlerinde örgü yaparak, zamanı olmayan ve örgü yapmayı bilmeyen annelerimiz ise malzeme alarak ya da hazır alarak destek verdiler. Kampanyamıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz."

Kampanya kapsamında çalışmaların devam ettiğini, yeni örülen ürünlerin de ihtiyaç sahibi çocuklara belediye ekipleri aracılığıyla ulaştırılacağı bildirildi.

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