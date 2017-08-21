Anne karnındaki bebeğe akciğer ameliyatı

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da akciğerinde su toplanan anne karnındaki bebeğe dünyada çok az sayıda gerçekleştirilen operasyon ile müdahalede bulunuldu.

Riskli bir operasyon ile bebeklerine şant takılan aile, evlatlarını kucaklarına alacakları günü bekliyor.

Sezgin (25) ve Emel Camcı (25) çifti yaklaşık 1 yıl önce evlendi. 5 ay önce çocukları olacağı haberini alan çiftin mutluluğu, bebeklerinin akciğer rahatsızlığı olduğunu öğrenmeleriyle gölgelendi.

Hemen müdahale edilmediği takdirde bebeklerinin yaşamını yitirebileceği ya da sağlıksız doğabileceğini öğrenen çift, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi perinatoloji uzmanı Doç. Dr. Sibel Özler'e başvurdu.

Özler, yapılan kontroller sonrası, bebeğe anne karnındayken müdahale kararı aldı. Bebek küçük olduğu için oldukça riskli görülen ameliyat, Özler ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

- Ameliyat dünyada çok nadir yapılıyor

Özler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğerinde su toplanan bebeğin organlarının gelişmediğini ve kalbinin yer değiştirdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Bu tip durumlarda genellikle hamileliğin sonlandırıldığını, nadiren anne karnında ameliyat yapıldığını belirten Özler, dünyada nadir yapılan yöntemle cerrahi müdahale kararı aldıklarını dile getirdi.

Özler, bebeğin sol akciğerinde sıvı toplandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Buna bağlı olarak kalbinde yer değişikliği vardı. Akciğeri de gelişmiyordu. Bunu 18. haftada tespit ettik. Torasentez dediğimiz yöntemle anne karnındaki bebeğin akciğerinde toplanan sıvıyı çektik ancak bu durum birkaç kez tekrarlayınca 22. haftada 600 gram olan bebeğin akciğerinden su kesesine açılan bir şant takmamız gerektiğine karar verdik."

- "Dünyada bu ameliyat çok nadir yapılıyor"

Hastalığın 15 binde bir görüldüğüne dikkati çeken Özler, şunları kaydetti:

"Hastalık çok nadir görülüyor. Bebeğin anne karnında ölüm riski de çok yüksek. Kesiyle anne karnına girildi. Şayet hata yapılırsa başka bir organa zarar verilebilir ya da su kesesi açılabilirdi. Müdahale edilmeseydi kalp yetmezliği ve vücutta sıvı toplanması nedeniyle bebeği anne karnında kaybedebilirdik. Şu an gayet sağlıklı. Türkiye'de son 10 yılda şant takılarak buna benzer 6 ameliyat gerçekleştirilmiş. Bunların 3'ü ölümle sonuçlanmış. 22. haftada şant takılan ve yaşayan bir bebek Türkiye'de henüz yok. Dünyada bu ameliyat çok nadir yapılıyor. Örneğin Almanya'da 20 yılda buna benzer 60 vaka görülmüş ve bunların yüzde 59'u yaşayabilmiş."

Anne Emel Camcı çifti ise bebeğin rahatsızlığını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini anlattı. Camcı, operasyon sonrası 32 haftalık olan bebeklerini sağlıklı olarak kucaklarına almayı ümit ettiklerini dile getirdi.