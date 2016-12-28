Anne katiline müebbet hapis

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de annesini öldüren Mustafa Ersen Çölkesen, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çölkesen ile avukatı katıldı. Müştekilerden Çölkesen'in kız kardeşi Emel Ümran Akın da duruşmada hazır bulundu.

Söz alan Akın, maktüle Gülizar Çölkesen'in kızı olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Duruşmayı bitireceğini belirten hakim, sanık Çölkesen'den son sözünü sordu.

Sanık Çölkesen, 4 safhadan oluşan savunmasını mahkeme heyetine sunarak, "Pişmanım. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız için kardeşimden de özür diliyorum. Takdir mahkemenindir." dedi.

Çölkesen'in savunmasını okumak için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

Heyet, Mustafa Ersen Çölkesen'i, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 Ağustos 2015'te şüpheli Mustafa Ersen Çölkesen'in, annesi Gülizar Çölkesen'den para istediği ancak olumsuz cevap aldığı belirtilmişti. İddianamede, Çölkesen'in, yanına bıçak, kazak, şapka ve eldiven alarak annesinin Bahçelievler'de ikamet ettiği adrese gittiği, kapıyı açan annesini birçok kez bıçakladıktan sonra boğazını kestiği, koridordaki kanı temizleyip, suç aleti bıçak ve kanlı elbiseleri yok ettiği, daha sonra iş yeri olan Bağcılar Devlet Hastanesi'ne gittiği kaydedilmişti.

İddianamede, Çölkesen'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

