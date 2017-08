'Anne Üniversitesi'nden patronluğa yükseldi

İSTANBUL (AA) - Kadın girişimci Raziye Sevahilli, "Anne Üniversitesi"ne ve girişimcilik kurslarına katıldıktan sonra açtığı tekstil atölyesi ile evli ve çocuklu kadınları istihdam ederek onların ev ekonomisine katkı sağlamasına destek veriyor.

Evli ve 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Sevahilli, 14 yaşından itibaren tekstil, turizm, sağlık ve havacılık gibi birçok sektörde çalıştı.

Daha sonra kendi işinin patronu olmak isteyen Sevahilli, biriktirdiği parayla bir dikiş makinesi satın aldı. Esenler'de diktiği ürünleri internette satmaya başlayan Sevahilli, ürünlerinin satışı artınca işini büyütmeye karar verdi.

İnternette müşteri portföyünün artmasıyla ürün kapasitesini de çoğaltan Sevahilli, Esenler Belediyesi'nin açtığı "Anne Üniversitesi"ne ve girişimcilik kursuna katıldı.

Kursta öğrendikleriyle cesaretlenen Sevahilli, az bir bütçeyle tekstil atölyesi açarak, kendi işinin patronu, ev kadınlarının da gelir kapısı oldu.

"Başarıya giden yolda en büyük desteğim katıldığım kurslar"

Sevahilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarıya giden yolda en büyük desteğinin katıldığı kurslar olduğunu söyledi.

Uzun bir çalışma hayatının ardından ilk öğrendiği meslek olan trikoculukla ilgili bir iş yapmak istediğini anlatan Sevahilli, şöyle konuştu:

"Anne Üniversitesi'nde eğitim aldım. Ayrıca girişimcilik kurslarına da katılarak iş fikirleri öğrendim. Sonra dedim ki 'Bu eğitimden biraz bilgi sahibi oldum, neden olmasın kendi işimi ben de yapabilirim.' Orada aldığım eğitim bana güç ve cesaret verdi. Eşime de söyledim, 'Ben dükkan açmak istiyorum.' diye. Yoruldum dışarıda, kendi işimi yapmak istedim. Başta herkes 'Yapamazsın.' dedi. Sonra bir umut dedim ki 'Şansımı deneyeceğim.' Biriktirdiğim 2 bin 500 lira ile bir iki makine aldık, eşimle beraber. Ondan sonra başlangıcı yaptık.

İnternetten bir müşteri ile tanıştık, o müşteri de sağ olsun bizim ekmek kapımızı açmamıza vesile oldu. Şu an atölyede 4. senem oluyor, çok şükür. Atölyede iki makinayla başladık, bu zamana geldik. Şu an 9 makina oldu, güzel gidiyoruz. Burada 10 kişi çalışıyor, hemen hemen hepsi de bayan, evli ve çocuk sahibi arkadaşlar. Onlar da çocuklarını okula gönderiyor, boş zamanlarında fırsatlarını değerlendiriyorlar. Ev ekonomisine katkı sağlıyorlar."

"Her şeyin başı cesaret"

Tekstil atölyesini büyüttükten sonra yıllar geçtikçe ürün yelpazesini ve müşteri portföyünü de arttırdığını dile getiren Sevahilli, "Şu an fason işi dikiyorum, dışarıdan müşteri getiriyor bana. Çocuk giyim işinden tutun, bütün kapüşonlu modellere varana kadar her türlü giyim ürününü yapıyorum. Müşteri bana malını diktiriyor, beğenirse devam ettiriyor. Ünlü 3 büyük firmaya dikim yaptım, memnun da kaldılar. Her türlü hırka, kazak, gelen ne model varsa ben onları dikiyorum. Kalan modelleri de burada arkadaşlara dağıtıyoruz. Model konusunda bir sıkıntı yok, gelen modeli ben her şekilde dikiyorum. Hiç bu zamana kadar geri adım atmadım, herhangi bir sıkıntım olmadı, hep müşterilerden memnuniyet aldım. Zaten öyle olmasa ben bu işi buraya kadar getiremem." ifadelerini kullandı.

Kadınların kendi işlerinin patronu olmaları için tavsiyelerde bulunan Sevahilli, "Aile çok önemli, ailen arkandaysa korkmayacaksın. Dükkanı ilk açtığımda ben ve eşim, mesela kızım, çocuklarım bana çok yardım etti. Gece çok sabahladık burada. Eleman yok, belli bir adedi çıkarmak zorundasın, başardık. Her şeyin başı cesaret. Bir de ailen arkanda olacak en güzeli o. Girişimci olmak isteyen kadınlara önerim, kendilerinden emin olsunlar, kendilerine güvensinler, sonra arkası geliyor." diye konuştu.

"Şirket kurarak işimi geliştirmek istiyorum"

Kadınların yapacakları işten emin olmaları gerektiğini vurgulayan Sevahilli, kendisinin de bu işi yapmadan önce olumlu ve olumsuz birçok şeyle karşılaştığını anlattı.

Gelecekle ilgili hedeflerinden de bahseden Sevahilli, tekstil atölyesini büyütmek istediğini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu an ki hedefim, büyük bir dükkan bulabilirsem oraya geçmek. Bu seneyi burada geçireceğim, seneye de Allah nasip ederse büyük dükkana yatırım yapmayı düşünüyorum. Büyük bir dükkana geçersem kafamdaki fikirleri sergilemeye çalışacağım. İşimi büyütmek istiyorum, sadece bu tekstil olayı değil. Belirli bir sektörde, bu işin devamında şirket kurarak işimi geliştirmek istiyorum."