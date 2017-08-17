Anneannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, anneannesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 782 Sokak'taki evine gelen Bahattin Görmek, eşi Sevim Görmek'i göğsünden bıçakla yaralanmış halde buldu. Çağrılan ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 70 yaşındaki Sevim Görmek, kurtarılamadı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahattin Görmez'in bilgisine başvurdu. Görmez ifadesinde, yaralı halde bulduğu eşinin, torunu Yıkılmaz G. tarafından bıçaklandığını söylediğini iddia etti.
Bunun üzerine Yıkılmaz G, polis tarafından Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, uyuşturucu almak için para istediği anneannesinden olumsuz yanıt alınca sinirlenerek bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.
"Uyuşturucu madde kullanmak" ve "cinsel istismar" suçlarından kaydı bulunan Yıkılmaz G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.