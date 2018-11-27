Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Atletizm Trabzon
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İSTİKLAL CADDESİNDE
Gelir testi uyarısı
Gelir testi uyarısı
AB'nin Brexit zirvesi
AB'nin Brexit zirvesi
Milli geliri uçurdu
Milli geliri uçurdu
STAR'ın iskelesi ondan
STAR'ın iskelesi ondan

Anneler görme engelli çocukları için kitap seslendirdi

- "Annem Benim İçin Okuyor" projesi kapsamında ses kayıt stüdyosuna giren anneler, görme engelli çocukları için kitap okudu

Anneler görme engelli çocukları için kitap seslendirdi
banner17

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce başlatılan "Annem Benim İçin Okuyor" projesiyle anneler, görme engelli çocukları için kitap seslendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görme engelli çocukların eşit olarak toplumsal hayata katılabilmeleri amacıyla başlatılan proje kapsamında, görme engelli çocukların anneleri Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki ses kayıt stüdyosuna girdi.

Mikrofon başına geçen anneler, çocuklarının sevdiği türde şiir, roman, hikaye ve akademik metin seslendirdi.

Projeye katılan Saime Çiloğlu, 13 yaşında doğuştan görme engelli oğlu Kerem için ve görme engelli çocuklar için kitap okumak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Başta anneler olmak üzere herkesi görme engelli çocuklar için kitap seslendirmeye davet eden Çiloğlu, "Kitap dinleyerek de kitap okuma alışkanlığı ediniyorlar. Kerem, sesli kitap okumayı çok seviyor. Sesli kitap, hepimizin hayatını kolaylaştırıyor. O kitap dinlerken, biz de gündelik işlerimizi yapabiliyoruz. Çok güzel bir proje." ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki görme engelli Yağmur'un annesi Funda Karabulut ise kitap okuyarak farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizdi.

Yapılanın görme engelli olup okumayan çocuklar için çok güzel bir etkinlik olduğunu aktaran Karabulut, çocuklar için bir şeyler yapabilmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Annem Benim İçin Okuyor" ProjesiBağcılar BelediyesiGörme Engelli çocuklarKitap
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1