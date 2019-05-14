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"Anneler Günü'nün gözde hediyesi bu yıl da akıllı telefonlar"

- Teknosa müşterilerinin, Anneler Günü'nde hediye tercihlerinin başında bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi akıllı telefonlar gelirken, onu kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletleri takip etti - Tüketiciler, hediye alışverişleri için online platformu geçen yıla oranla daha fazla tercih etti

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İSTANBUL (AA) - Teknosa müşterilerinin, Anneler Günü döneminde teknoloji alışverişinde geçen yıla kıyasla çift haneli artışlar yaşanırken, hediye alanların önceliği bu yıl da akıllı telefonlar oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’dan yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'nde hediye tercihlerinin başında bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi akıllı telefonlar gelirken, onu kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletleri takip etti.

Anneler için alışverişlerde özellikle yeni ve akıllı teknolojilere olan ilgi artarken, geçtiğimiz yıldan farklı olarak, bu yıl robot süpürgeler ve büyük ekranlı telefonlar hediye sepetlerinde daha fazla yer aldı. Buhar kazanlı ütülerin satışında da iki katın üzerinde artış yaşandı.

Anneler Günü döneminde hem online hem de mağazacılık kanalında ziyaret sayıları yükseldi. Tüketiciler, hediye alışverişleri için online platformu geçen yıla oranla daha fazla tercih ederken, e-ticaretteki ciro artış oranı mağazacılığa göre 2 kat fazla oldu. Sepet ortalaması ise yine aynı döneme oranla yüzde 50 artış gösterdi.

Anneler gününe birkaç gün kala online alışveriş yapan müşteriler, hediyelerini hemen mağazadan teslim alma hizmetinden faydalandılar.

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Anneler GünüTeknosa
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