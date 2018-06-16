Annelere 1,4 milyar liralık doğum yardımı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 3 yıllık dönemde milyonlarca anneye yeni doğan bebekleri için toplam 1,4 milyar liranın üzerinde doğum yardımı yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık tarafından Mayıs 2015'te Türkiye'nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında yapılan destek ödemeleri milyonlarca liraya ulaştı.

"Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla hayata geçirilen uygulamada, yurt içi ve yurt dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için destek sağlayan Bakanlık, doğum yardımı için başvuran annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.

Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.

- Beş ayda 465 bin anneye destek sağlandı

Bakanlığın verilerine göre, uygulamanın başladığı Mayıs 2015'ten Mayıs 2018'e kadar yapılan doğum yardımlarının toplam miktarı 1 milyar 472 milyon 880 bin 87 liraya ulaştı.

Bakanlık, 2017 yılı sonuna kadar dünyaya gelen 3 milyon 77 bin 206 çocuk için doğum yardımı yaptı. Bu yardımlar kapsamında 2 milyon 849 bin 369 anneye toplam 1 milyar 269 milyon 822 bin 149 lira ödeme gerçekleştirildi.

2018 yılı mayıs ayı sonuna kadar doğum yardımı yapılan annelerin sayısı ise 465 bin 8 kişi oldu. Bakanlık, bu dönemde, 480 bin 575 çocuk için toplamda 203 milyon 57 bin 938 lira yardımda bulundu.