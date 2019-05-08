Anneleri mutlu etmenin yolu n11.com'dan geçiyor

İSTANBUL (AA) - Anneleri mutlu etmenin yolu e-ticaret platformu n11.com'dan geçiyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com, Anneler Günü'nü kutlamak için birçok farklı kategoride ürünlerini bir araya getiriyor.

n11.com kullanıcıları 29 Nisan-12 Mayıs'ta hesaplarına her gün yükledikleri kuponlarla indirimlerden faydalanıyor. Kampanya kapsamında "anne5", "anne11" ve "anne33" kupon kodlarını hesaplarına yükleyebilen kullanıcılar n11.com'daki birçok kategoride geçerli farklı indirimler kazanıyor.

Yüklendiği tarihten itibaren 3 gün geçerli olan ve hesaplarına her gün bir adet yeni kupon yükleyebilen kullanıcılar Anneler Günü hediyelerini n11.com ile alıyor.





- Teknolojik annelere en yeni ürünler

Teknolojiyi her daim takip eden anneler için son nesil telefon, kulaklık, hoparlör ve akıllı saat modelleri bu özel günde tüm annelerin gönlünü fethediyor. Her şeyin en iyisini hak eden annelerimiz için en teknolojik ve pratik ürünler annelere hediye arayışında olanların beğenisine sunuluyor.

Sağlıklı yaşamı ve mutfağını seven anneler için hayat kolaylaştıran blenderlar, katı meyve sıkacakları, buharlı pişiriciler, dijital mutfak termometreleri n11.com’da satışa sunuluyor. Mutfak aletlerine ek olarak annelerin zamandan tasarruf yapmasını sağlayan buharlı ütüler, kurutma makineleri ve süpürgeler evlerin bir numaralı yardımcısı oluyor.

Günlük rutininde sporu ve yürüyüşü eksik etmeyen anneler için spor kıyafetleri, pilates ve yoga ekipman ve aksesuarları n11.com’da satışa sunuluyor. Sportif anneleri mutlu edecek hediye arayışında olanlar n11.com’a geliyor.

Dekorasyon düşkünü olan annelerin ilk tercihi "Ev ve Yaşam" kategorisinde yer alan ev tekstili ve dekorasyon ürünleri kullanışlı bir hediye arayışında olanları bekliyor. Rengarenk kırlentler, farklı tasarım çerçeveler, sayısız ev tekstili ürünleri, özel tasarım dekoratif obje ve aksesuarlar annelerin kalbini fethediyor.

n11.com’un Mücevher&Saat ve Moda kategorilerindeki birçok ürün şık ve stil sahibi anneleri bekliyor. Giyim ve aksesuarlarıyla ses getiren tarz annelerin gönlünü fethedecek farklı model ve marka takı, mücevher, saat ve kıyafetler n11.com’un vitrininde yerini alıyor.