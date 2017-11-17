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Annenin çocuklarını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı dava

- Samsun'da iki kızını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına, şizofreni hastası olduğu için ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi

Annenin çocuklarını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı dava

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kızını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına, şizofreni hastası olduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya iki kızını öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayfer K. ile avukatı katıldı.

Samsun Adli Tıp Kurumunun raporunu inceleyen mahkeme heyeti, şizofreni hastası olduğu belirtilen Ayfer K'nın cezai ehliyeti bulunmadığına, bu nedenle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet, Ayfer K'nın cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmesi kararlaştırdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 Ağustos 2016'da Ayfer K, evinde çocukları Melisa (3) ve Bahar'ı (9) bıçakladıktan sonra bıçağı göğsüne saplamış, çocuklar kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Ayfer K. ise tedavisinin ardından tutuklanmıştı.


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