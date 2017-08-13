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Annesini bıçaklayan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

- İzmir'de polisten kaçmak için taksiyle kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından araçtan inerek girdiği evde gözaltına alındı

Annesini bıçaklayan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı, zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

İsmet Paşa Mahallesi 3538 Sokak'ta Gönül E. (45), evde birlikte yaşadığı oğlu E.E. (23) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Gönül E, göğsü ve kolundan bıçaklandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin kapısının kilitli olması nedeniyle ekipler, kilidi açması için şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ekipler, kapıyı kırmaya çalıştığı sırada zanlı, arka kapıdan kaçtı.

Yaralı kadın, eve giren ekipler tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda durdurduğu taksiyle kaçmaya çalışan E.E, polisin kovalamacası sonucu Zeytinlik Mahallesi'nde araçtan inerek girdiği evde yakalandı.

Gönül E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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