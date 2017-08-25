Annesiz güvercini süt ve mamayla besliyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN / MEHMET AĞIN - Elazığ'da berber kalfası Enes Köse'nin annesiz kalan yavru güvercine ilgisi takdir topluyor.

Yumurtadan çıktıktan iki gün sonra annesini kaybeden güvercine adeta gözü gibi bakan 18 yaşındaki Köse, balon ve çay bardağıyla yaptığı biberon sayesinde güvercin yavrusunu bebe bisküvisi, süt ve mamayla besliyor. Her gün yıkadığı kuşun kanatlarını fön makinesiyle kurutan Köse, güvercine ağzıyla yem veriyor.

Köse, AA muhabirine, güvercin yetiştiriciliğine ilgisi olduğunu ve 5 yıldır kuş beslediğini söyledi. 2 günlükken annesiz kalan güvencine sahip çıktığını dile getiren Köse, şöyle konuştu:

"Bu yavruyu sahiplendiğim zaman daha 2 günlüktü. Görenler, 'Bu kuş çok küçük, ölür.' diyorlardı ancak ben daha önceden de bir yavru büyüttüğüm için tecrübeliyim. İyi baktım bu sayede iki haftalık oldu. Çok iyi gelişiyor. Allah nasip ederse bir aya kadar kendi kendine yem yemeye başlar."

- Çay bardağı ve balondan biberon yaptı

Yakından ilgilendiği kuşun iyi durumda olduğunu vurgulayan Köse, yavru güvercine annesinin gagasından besleniyormuş hissini verebilmek için çay bardağı ve balon kullanarak biberon yaptığına işaret etti. Köse, şöyle devam etti:

"Kuşumu daha erken büyümesi ve sağlıklı olması için sütle besliyorum. Bazen sütün içerisine bebe bisküvisi de ekliyorum. Yavru güvercine annesinin ağzından besleniyormuş hissi vermek için bir balon ucunu kesip çay bardağını içerisine geçirdim ve balonda küçük bir delik açtım. Kuş o deliği görüp gagasını içine koyuyor. Bardağı bir iki ileri geri yaptığım zaman annesinin verdiğini zannederek yiyor."

- "Müşterilerimin de hoşuna gidiyor"

Köse, havaların sıcak olmasından dolayı kuşu sık sık yıkadığını aktararak, "Ona özel şampuan, tarak ve havlu aldım. Kuşumu iki günde bir şampuanla yıkıyorum. Sonra fön makinesiyle kanatlarını kurutup, güzelce tarıyorum." dedi.

Kuşun kendisine çok alıştığını ve onu çok sevdiğini anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Müşterileri tıraş ederken dahi güvercini omuzumda taşıyorum. Omuzuma aldığım zaman kuşumu daha mutlu olduğunu hissediyorum. Omuzda daha sakin duruyor. Bu durum müşterilerimin de hoşuna gidiyor."