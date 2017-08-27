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Antakya Medeniyetler Korosu Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Antakya Medeniyetler Korosu, Nevşehir'in Avanos ilçesinde konser verdi. Avanos Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üç semavi dine mensup, aralarında imam, doktor, avukat, papaz, ev hanımı ve esnafın bulunduğu...

Antakya Medeniyetler Korosu Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Antakya Medeniyetler Korosu, Nevşehir'in Avanos ilçesinde konser verdi.

Avanos Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üç semavi dine mensup, aralarında imam, doktor, avukat, papaz, ev hanımı ve esnafın bulunduğu koro üyeleri, çeşitli mezheplere özgü deyiş, ilahi ve yöresel türküleri seslendirdi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, türkü ve ilahi aralarında çeşitli kıssalar anlatarak izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Özfırat, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun 2007 yılında Antakya Valiliğinin bir projesi olarak kurulduğunu söyledi.

Koro üyelerinin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu dile getiren Özfırat, "Koro, insanlığa ve dünyaya bir arada yaşama kültürünü göstermek için oluşturulmuştur." dedi. Özfırat, şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğundan bugüne kadar dünyaya medeniyeti göstermiş bir milletin torunları olarak bunu tekrar insanlara hatırlatmak istiyoruz. Ortadoğu'da akan kan ve gözyaşını görüyorsunuz veya dünyanın farklı bir yerinde savaşları görüyorsunuz. Koromuz, Türkiye'de insanlar bir arada yaşamayı başarıyor diye oluşturduğumuz bir projedir."


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Antakya Medeniyetler KorosuAvanosKonserNevşehir
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