Antalya 47 noktadan kontrollerle bayrama giriyor

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'da, olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 47 noktada denetim ve kontrol yapılıyor.

10 günlük bayram tatiline girilmesinin ardından Antalya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin güvenliği ve trafik kazalarını önlemek amacıyla kentin Konya, Isparta, Burdur, Muğla ve Mersin girişlerinde denetim ile kontrol noktaları oluşturuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 47 noktada yapılan kontrol ve denetimlerde, kente gelen tatilcilere bayram şekeri ve çikolata ikram ediliyor, trafik kurallarına uymaları konusunda sürücüler ve yolcular uyarılıyor.

- Vali Karaloğlu, havadan denetledi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "kanat" adı verilen polis helikopteri ile havadan yollardaki trafiği ve kontrol noktalarını denetledi.

Vali Karaloğlu, Manavgat ve Döşemealtı ilçelerinde helikopterden inerek karayollarındaki kontrol noktalarında incelemede bulundu. Otomobil sürücülerine şeker ve çikolata ikram eden Vali Karaloğlu, vatandaşlarla sohbet edip emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Karaloğlu, şehirlerarası yolcu otobüslerindeki yolcularla da bayramlaşıp iyi tatiller diledi.

- "Antalya'da alınan tedbirler sayesinde ciddi bir trafik kazamız yok"

Vali Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 10 güne çıkmasının ardından kentte trafiğin yoğunlaştığını söyledi. Tatil dönemlerinde ölümlü trafik kazalarının arttığına işaret eden Karaloğlu, bu nedenle İçişleri Bakanlığının bayram trafiğine ilişkin tedbirlerini artırdığını anımsattı.

Vali Karaloğlu, "Kazaları engellemek için yoğun bir çalışmamız var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Frene değil, kurala güven' gibi başlattığı kampanyalar var. Bu kampanyalar çok etkili oldu. Biz de kente giriş noktalarındaki trafiği denetledik. Emniyet ve jandarma birimlerinin ortak yol kontrollerini inceledik. Çalışan arkadaşlarla ve vatandaşlarla sohbet ettik. Onlara 'iyi tatiller' dileyip, çikolata ikram ettik. Gördük ki büyük bir sorun yok." dedi.

- "Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"

Vatandaşların denetimlerden ve personelin kendilerine yaptığı muameleden memnun olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Antalya'da alınan tedbirler sayesinde ciddi bir trafik kazamız yok. 10 günlük bayram tatilini hiçbir ölümlü kaza olmadan tamamlarız diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin huzur içinde tatillerini geçirip ülkelerine, memleketlerine dönmelerini istediklerini vurgulayan Karaloğlu, yoldaki trafik işaretlerine uyulması ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğini, böylece trafik kazası riskinin azaltılmış olunacağını bildirdi.

Karaloğlu, kentin iç ve dış turizmde iyi bir noktada olduğuna da işaret ederek, "Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tatilin uzamış olması iç turizmde de talebi arttırdı. Yerli turistler otelleri de tamamen doldurdu." değerlendirmesinde bulundu.