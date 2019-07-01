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Antalya 6 ayda 5 milyon 591 bin 996 turist ağırladı

- Turizmin başkenti Antalya'ya 6 ayda gelen yabancı turist sayısı yüzde 16,84 artışla 5 milyon 344 bin 10'a ulaştı, kente gelen yerli turist sayısı ise 247 bin 986 oldu - En fazla turist 2 milyon 112 bin 67 ile Rusya'dan geldi - Kente sadece haziran ayında gelen turist sayısı 2 milyon 282 bin 834 oldu

Antalya 6 ayda 5 milyon 591 bin 996 turist ağırladı
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ANTALYA (AA) - Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'ya haziran ayında 185 ülkeden 2 milyon 282 bin 834 turist geldi, 6 ayda kente gelen yabancı turist sayısı yüzde 16,84 artışla 5 milyon 344 bin 10'a ulaştı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turist ağırlayan Antalya, bu yıl kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Antalya'ya, sadece haziran ayında 2 milyon 204 bin 220 yabancı turist geldi. Yerli turistlerin sayısı ise 78 bin 614 olarak gerçekleşti.

Antalya, geçen yıl haziran ayında 2 milyon 3 bin 195 turist ağırlamıştı.

- 6 ayda yüzde 16,84 artış

Kente gelen yabancı turist sayısında ise 6 ayda yüzde 16,84 artış gerçekleşti. Geçen yıl ocak ile haziran döneminde 4 milyon 573 bin 819 yabancı turistin geldiği kenti bu yıl 5 milyon 344 bin 10 yabancı turist ziyaret etti.

Yerli turist sayısı da geçen yıla göre yüzde 6,33 artışla 247 bin 986 oldu.

- Rusya ilk sırada

Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında Rusya ilk sırada yer aldı. Haziran ayında 865 bin 310 Rus turistin geldiği kenti, ocak-haziran döneminde 2 milyon 112 bin 67 Rus turist ziyaret etti. Rus turistte geçen yıla göre yüzde 4,16'lık artış yaşandı.

İkinci sırada 941 bin 406 turistle Almanya, üçüncü sırada 319 bin 395 turistle Ukrayna yer aldı. İngiltere'den 292 bin 616 ve Polonya'da 198 bin 812 turist geldi.

Kente gelen turist sıralamasında Hollanda, Litvanya, Kazakistan, Romanya ve İsveç de ilk on içinde yer aldı.



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AntalyaTurist SayısıTurizm
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