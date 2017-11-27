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Antalya da kuvvetli yağış

- Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu

Antalya da kuvvetli yağış

ANTALYA (AA) - Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış su birikintilerine neden oldu.

Antalya da akşam saatlerinde sağanak şekilde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Aspendos Bulvarı'ndan Havalimanı yoluna çıkan Cırnık alt geçidinde biriken su nedeniyle, bazı araçlar mahsur kaldı. Su içerisinde kalan araçlar vatandaşların yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde ciddi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Öte yandan, meteoroloji bu gece ve sabah saatlerinden itibaren vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması uyarısı yaptı.


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