Antalya'da "Sağlık Turizmi Paneli" düzenlendi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Muratpaşa ilçesinde bir otelde, moderatörlüğünü Celal Toprak'ın yaptığı panele, ASKON Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Urfan, ASKON Akdeniz Bölge Başkanı Orhan Güngörür, Lokman Grup Başkanı Hatice Öz ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı.

Urfan, buradaki konuşmasında, sağlık turizminde, estetikten organ nakline tüp bebek tedavisinden saç ekimine her alanda çok ciddi gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Sağlık turizmi konusunda Antalya'nın ciddi manada yol katettiğini belirten Urfan, ASKON Antalya Şubesi olarak kurulan sağlık sektör komisyonu sayesinde sektörün içindeki üyelerle bir arada çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Bu alanda en büyük sıkıntının haksız rekabet olduğunu söyleyen Urfan, "Merdiven altı tabir edilen işletmelerin kayıt dışı işlem yapması sağlık turizmine zarar vermektedir. Bu da beraberinde haksız kazancı getirmektedir. Biz buna dur demek için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Yurt dışından malzemeyi döviz bazında getiren işletmelerimiz, vergi, çalışan, kira, hekim maliyetlerini de ekleyince büyük bir yükün altında kalmaktadırlar. Bunun en iyi çözümü de ciddi ve yaptırımı yüksek kontrollerdir ve bu konuda biz de destekçi olmaya hazırız." diye konuştu.

ASKON Akdeniz Bölge Başkanı Orhan Güngörür, sağlık turizminin gelişmesinde ASKON olarak tüm paydaşlarla çalıştıklarını belirterek, sunulan sağlık hizmeti kalitesini arttırmanın birinci amaçları olduğunu vurguladı.

Dernek olarak hazırladıkları raporlarla sağlık sektörüne katkı sunduklarını dile getiren Güngörür, bu raporlar sayesinde sektördeki işletmelerden somut geri dönüşler aldıklarını ve her geçen gün sağlık sektörünün olumlu yönde ilerlediğini kaydetti.