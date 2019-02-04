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Antalya, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

ANTALYA (AA) - Antalya turizmi, yeni sezon öncesi, dünyanın 4’üncü en büyük turizm fuarı olarak gösterilen 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tanıtıldı. Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya...

Antalya, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
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ANTALYA (AA) - Antalya turizmi, yeni sezon öncesi, dünyanın 4’üncü en büyük turizm fuarı olarak gösterilen 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tanıtıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 13 milyon 642 bin turist girişi ile tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'nın 2019 yılı turizm sezonu hazırlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin iş ortaklığında İstanbul'da 31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde düzenlenen EMITT ile devam etti.

Antalya'nın önde gelen turizm kuruluşlarının katılımı ile Antalya'nın tanıtımının gerçekleştirildiği fuardaki Antalya standında, deniz-kum-güneş olarak özetlenen "resort" turizminin yanı sıra, turizmin 12 aya yayılması ve gelirlerin artırılması amacıyla alternatif alt sektörler de tanıtıldı.

"Destination Antalya" konseptinde hazırlan stant tasarımında, bu yıl ilan edilen "Aspendos Yılı"na uygun olarak antik Aspendos Tiyatrosu teması kullanıldı.

Stantta, gelir düzeyi yüksek turist hedefiyle, golf turizmi tanıtımı için mini golf alanı kuruldu.

Turizmden sorumlu Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar'ın başkanlık ettiği Antalya EMITT 2019 tanıtım heyetinde, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı.

- Antalya'ya "En İyi Stant Ödülü"

Aspendos teması ile dizayn edilen EMITT 2019 Antalya standı, EMITT Fuar Yönetimince, turizm merkezleri dalında "En İyi Stant Dekoru" kategorisinde birinci seçildi.


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