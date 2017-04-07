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Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya hakaret davası

- Haklarında dava açılan eski emniyet müdürü Anadolu Atayün ile Abdullah Bulca beraat etti

Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya hakaret davası

İZMİR (AA) - Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'ya hakaret ettikleri suçlamasıyla haklarında dava açılan eski emniyet müdürü Anadolu Atayün ile Abdullah Bulca'nın beraatine karar verildi.

İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Uzunkaya ile tutuksuz yargılanan sanıklar Atayün ve Bulca katılmadı.

Hakim, sanıkların paylaştığı bilgilerin doğrulanmadığı, hakaret içermediği, Uzunkaya'nın manevi şahsiyetini incitecek sözler olmadığı gerekçesiyle Atayün ve Bulca'nın beraatini kararlaştırdı.

- Olay

Dönemin İzmir Emniyet Müdürü Uzunkaya, eski emniyet müdürü Anadolu Atayün'ün 3 Şubat 2015'te sosyal medya aracılığıyla kendisine yönelik paylaşımları ve bunun da Abdullah Bulca'nın da sahibi olduğu haber sitesinde yer vermesinin ardından suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, Atayün ve Bulca hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlamasıyla 3 ay ila 2 yıl arasında hapis istemiyle dava açmıştı.

Konya ve Mersin cumhuriyet başsavcılıkları, eski Mersin Emniyet Müdür Yardımcısı Atayün hakkında FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

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Anadolu AtayünCelal UzunkayaHakaretİzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi
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