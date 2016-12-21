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Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde devam eden yağışların özellikle sahil kesimlerinde kuvvetlenmesinin beklendiği bildirildi.Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada,...

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde devam eden yağışların özellikle sahil kesimlerinde kuvvetlenmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde devam eden yağışların özellikle sahil kesimlerinde kuvvetli (metrekareye 20-50 kilogram) olmasının beklendiği ve yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Göller Yöresi'nde devam eden kar yağışının Isparta il geneli ile Burdur'un Bucak, Çeltikçi ve Ağlasun ilçelerinde zaman zaman kuvvetli, rüzgar ile tipi şeklinde etkili olmasının beklendiği de ifade edildi.

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AntalyaKuvvetli Yağış UyarısıMeteoroloji
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