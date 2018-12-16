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Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya ve çevresindeki kuvvetli yağışlar yarın da etkisini sürdürecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya merkezi ve batı kesimlerini etkileyen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu akşam...

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Antalya ve çevresindeki kuvvetli yağışlar yarın da etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya merkezi ve batı kesimlerini etkileyen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezinde, yarın da Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKuvvetli YağışMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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