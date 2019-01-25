Antalya için şiddetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü şiddetli sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden yarın öğleye kadar il merkezi ve batı ilçelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kentin doğu kesimlerinde ise yarın öğle saatlerinden pazar sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak öngörülüyor.

Yağışla birlikte güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

