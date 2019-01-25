Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul dünya mersin
Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
Çamaşır kurutmanın tasarruflu yolu
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart

Antalya için şiddetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü şiddetli sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam...

Antalya için şiddetli yağış uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Antalya çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden yarın öğleye kadar il merkezi ve batı ilçelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kentin doğu kesimlerinde ise yarın öğle saatlerinden pazar sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak öngörülüyor.

Yağışla birlikte güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaMeteoroloji Genel MüdürlüğüYağış Uyarısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1