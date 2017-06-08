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Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

ANTALYA (AA) - Meteoroloji, Antalya, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün Antalya ve batısı...

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

ANTALYA (AA) - Meteoroloji, Antalya, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün Antalya ve batısı (Konyaaltı, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı çevreleri) ile Burdur ve Isparta çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli (21-50 milimetre) sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kısa süreli dolu yağışı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaşanabilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.

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AntalyaMeteorolojiYağış Ve Dolu Uyarısı
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