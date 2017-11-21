ANTALYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yılda ortalama 500 bin civarında bağımsız birimin yıkılıp yenilenmesi gerektiğini ve böylece 2030'a kadar Türkiye'yi depreme hazır hale getirebileceklerini belirtti.

Sabah Gazetesi tarafından Antalya'da Limak Atlantis Resort Hotel'de düzenlenen "Antalya Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı"nın kapanışında konuşan Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, ülke topraklarının yüzde 66'sının 1'inci ve 2'nci derecede deprem bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Özhaseki, 3 ve 4'üncü dereceler de katılacak olursa Türkiye'nin neredeyse yüzde 90'ının deprem bölgesinde olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de son 100 yıl içerisinde 6 ve üzerinde 56 depremin meydana geldiğine işaret eden Özhaseki, meydana gelen depremler nedeniyle yaklaşık 83 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve ortalama 100 milyar dolarlık maddi zarar meydana geldiğini vurguladı.

Kuzey Anadolu fayı olarak devam eden fay hattının Marmara açıklarına gelip beklediğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Oradaki özellikle Adalar dediğimiz segmentin de süresi dolmuş gibi gözüküyor. Bütün bilim adamları verdikleri beyanatlarda, yazdıkları makalelerde, ortaya koymuş oldukları bilimsel çalışmalarda, 2030'a kadar özellikle Adalar açıklarında bir depremin olacağı, bunun şiddetinin de 7 ve daha üzerinde olacağı konusunda hemfikirler. Allah korusun böyle bir deprem bizi büyük bir sıkıntıya sokar diye düşünüyoruz. Özellikle belirli periyotlarda devam eden depremsellik Adalar segmentinde neredeyse 450-500 yılda bir gerçekleşiyor. Sene 557, bir deprem var bölgede, 989'da bir deprem var, 1509'da aynı bölgede üçüncü deprem meydana gelmiş. Söz konusu bölgede 500 senenin dolduğu ve yeni bir depremin olacağı hususunda bilim adamları neredeyse hemfikir."

2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir cesaret gösterip, "Siyasi hayatımın sonunu bile getirebilecek bir noktaya bile gelsem bu işin arkasında duracağım." diyerek başlattığı 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun çıkartıldığını hatırlatan Özhaseki, bu yasaya dayalı olarak 5 yıldır çeşitli çalışmalar yaptıklarını anımsattı.

- Senede 110 bin bağımsız birim yıkıldı

Kentsel Dönüşüm Kanunu'na göre yıkılabilecek birim sayısının 1 milyon 100 bin civarında tespit edildiğini dile getiren Özhaseki, bu çerçevede senede 110 bin civarında bağımsız birimin yıkıldığını bildirdi.

Özhaseki, "Fakat bu sayı yetmiyor. Yılda ortalama 500 bin civarında bağımsız birimi yıkıp yenilememiz gerekiyor. Böyle olursa 2030'a kadar Türkiye'yi depreme hazır hale getirebiliriz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

5 yıllık uygulamalardan hareketle nerelerde hata yaptıklarına baktıklarına ve işin nasıl hızlandırılması gerektiği hususlarına epeyce çalıştıklarına dikkati çeken Özhaseki, Türkiye'nin yapı stokunu sağlam hale getireceklerini ve kimlikli binalar inşa ederek mahalle dokusuna yeniden dönüleceğini söyledi.

Yılda 500 bin konutun yenilenmesinin piyasayı da oldukça canlandıracağını anlatan Bakan Özhaseki, 250 civarında sektörün hareketleneceğini ve piyasaya yaklaşık 150 milyar lira civarında para gireceğini kaydetti.

Özhaseki, ev yapılırken belediyeler veya bina bazlı dönüşümlerde o binayı dönüştürmek isteyenlerin, bütün malzemeleri yerli kullanma şartını taahhüt ederlerse, onlara kredilerde öncelik verileceği konusunda bir çalışma yapıldığını da vurguladı.

Kurultayın kapanışına Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bazı milletvekilleri, bürokratlar, iş adamları ve sektör profesyonelleri katıldı.