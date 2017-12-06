Antalya merkezli uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapmak suçundan Alanya ilçesinde S.U, N.E. ve A.S, Batman'da E.E, Diyarbakır'da A.S. ve Mersin'de U.G. gözaltına alındı.

Zanlılar, Alanya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.