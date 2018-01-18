Antalya projeleri Katar'da görücüye çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği projeler, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "EXPO Turkey By Qatar 2018 Fuarı"nda yatırımcılara tanıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Şimdi Antalya zamanı" sloganıyla fuarda yatırımcılara Boğaçayı, Kruvaziyer Liman, Tünektepe, Konyaaltı Sahili gibi projelerle ilgili bilgi verdi.

Almana Grup Başkanı Ömer Almana'yı ziyaret eden ve Katar Yatırım Başkanı Şeyh Abdülaziz'le toplantı yapan Türel, Katar'ın en büyük otel yatırımcılarından Faysal Holdingin yetkilileriyle de bir araya geldi.

Katarlı yatırımcılara Antalya'yı anlatan Türel, cazip yatırım arayan, marina ve turizm işletmeciliği projelerinde yer almak isteyen yatırımcıları Antalya'ya davet etti.

Türel, muhataplarına "Bu projeler dünyanın her yerinden gelecek insanlara sağlık, güzellik ve huzur sunacaktır. Antalya'nın yükseliş dönemi yeni başlamaktadır. Bu fırsattan faydalanmak için şimdi Antalya zamanı." çağrısında bulundu.