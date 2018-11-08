Antalya turistin de yabancı yatırımcının da gözdesi

İSTANBUL (AA) - Antalya, yüksek kapasiteli havalimanı ile 2018’in ilk dokuz ayında 27 milyon turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırarken yabancıya konut satışında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı.

Sur Yapı açıklamasına göre, turist sayısında yüzde 27 artış yakalayan Antalya, dünya turizminin cazibe merkezi olma özelliğini güçlendirdi. Milyonlarca turist, küresel yatırımcıların da gözünden kaçmadı. Sadece turizm yatırımı değil gayrimenkulde de dünyanın farklı ülkelerinden Antalya’ya olan ilgi arttı.

Yabancıya konut satışında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alan Antalya’nın cazibesi artmaya devam ediyor. Türkiye’nin en kalabalık beşinci şehri Antalya, pek çok özelliğiyle göz dolduran bir şehir olmaya devam ediyor. 2 milyon 364 bin kişilik nüfusun 1 milyon 300 bini 25-65 yaş arasında. Buna ilave olarak bölge kentlerinden hatta farklı ülke vatandaşlarından göç almaya devam ediyor. Kentte yerleşik olarak 57 bin civarında yabancı ülke vatandaşı yaşıyor.

Dünyanın en çok turist alan üçüncü kenti olan Antalya, havalimanı istatistiklerine göre bu yılın ilk dokuz ayında toplamda iç ve dış hat birlikte, 26 milyon 901 bin yolcu ağırladı. Dış hat yolcusu geçen yıla göre yüzde 27 artarak 21 milyon 55 bine ulaşırken, iç hat yolcusu da yüzde 6 artışla 5 milyon 846 bine ulaştı. Bir önceki yılın tamamında ise 26 milyon yolcu ağırlanmıştı.2018 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla Antalya’ya gelen turistlerin ülkelere göre sıralamasına bakıldığında; 3 milyon 998 bin ile Rusya Antalya’ya en çok turist gönderen ülke olurken, 1 milyon 772 bin ile Almanya ikinci, 644 bin ile Ukrayna da üçüncü sırada yer aldı.

Antalya’da geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yolan çıkan Sur Yapı, 8 milyarlık yatırımla Türkiye’nin mega gayrimenkul projesini hayata geçiriyor. Türkiye’nin incisi Antalya’ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun modern bir şehir inşa ediyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye’nin markası olan Antalya’ya yeni bir Antalya armağan ediliyor.

Sur Yapı tarafından Antalya'ya kazandırılan Sur Cadde ise ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya'nın yeni Şanzelize’si havası yansıtılmış olacak.





-Antalya’nın en büyük şehir parkı





Kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkı ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olacak. 157 bin metrekarelik parkın içerisinde yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurlarından oluşuyor. Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alıyor. Bu park Antalya’nın en büyük şehir parkı yer alacak.

23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 blokdan oluşan 6417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılında ilk teslimler gerçekleştirilecek.

Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeye dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya’dan ev sahibi oldu.



