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Antalya ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antalya ve Muğla çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Antalya ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Antalya ve Muğla çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre yarın Antalya'nın Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın 4 Ocak Perşembe günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli (24 saatte 51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Muğla çevrelerinde yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise Muğla il merkezi ve batısında kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuKuvvetli YağışMeteoroloji
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