Antalya'da

ANTALYA (AA) - AK Parti Çorum Milletvekilli ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, "15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, maşalarını başarılı kılamayanlar bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan Büyükelçi Karlov'u öldürmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar." dedi.

Redaktör Haber isimli dergi tarafından Antalya'daki bir otelde düzenlenen panelde konuşan Uslu, 15 Temmuz'da Türk milletinin bir fedakarlık örneği gösterdiğini, aynı zamanda milletin demokrasiye ve iradesine sahip çıktığını söyledi.

15 Temmuz'un, tarih boyunca Türk milletini duraklatmak isteyenler adına yapılan bir girişim ve Türk milletinin bunlara "artık yeter" dediği gün olduğunu belirten Uslu, artık her şeyin milletin iradesine göre şekillendiğini kaydetti.

Bu süreçleri yaşarken Türkiye'nin dostunu ve düşmanını tanıma fırsatı bulduğuna işaret eden Uslu, "Dostlarımızdan beklediğimiz ilgiyi göremedik. Mesela AB'den beklediğimiz ilgiyi göremedik. O zaman demokrasiden yana tavır koyması gereken AB, bize itidal tavsiye etmek gibi kendi ilkeleriyle çelişen zavallı bir duruma düştü." diye konuştu.

Uslu, 15 Temmuz'dan sonra da Türkiye'nin başına çorap örmek isteyenlerin daha da azgınlaştığını ifade ederek, "15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, maşalarını başarılı kılamayanlar bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan Büyükelçi Karlov'u öldürmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Terörle terbiye edilmek istenmemizin, diktayla suçlanmamızın tek nedeni var, Türkiye'nin kendi coğrafyasında etkin ve saygın bir ülke olmasıdır." vurgusu yaptı.

- "Bundan sonra kimse darbe yapmaya teşebbüs edemez"

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise Türkiye'nin kalkınmaya başladığında darbelerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Çok partili hayata geçilip hızlı bir kalkınmanın yaşandığı dönemde yapılan darbenin, Türkiye'nin geri kalmasına neden olduğunu anlatan Ceylan, ardından gerçekleşen darbeler ve koalisyon hükümetleriyle Türkiye'nin engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Ceylan, "Bu süreçlerden geçtik derken 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Dünyada eşi yok. Milletimiz gereken cevabı verdi. Bundan sonra kimse darbe yapmaya teşebbüs edemez. Kim ne yaparsa yapsın bu aziz millet binlerce yıl bu coğrafyada yaşayacaktır." dedi.

- 15 Temmuz gazileri anılarını paylaştı

Panelde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve gaziler de yaşadıklarını paylaştı.

Gazi Yaşar Yaldız, darbe girişimini televizyondan öğrenir öğrenmez evinden bayrağını alarak Çankaya'ya gittiğini söyledi.

Evinde ruhsatlı silahı bulunduğunu kaydeden Yaldız, ancak Türk askerinin kendilerine kurşun atacağına ihtimal vermediği için silahını almadan sadece bayrağıyla evinden çıktığını belirtti.

Bu mücadelenin görünen yüzü olduklarını ancak o gece yaşanan çok hikayeler bulunduğunu ifade eden Yaldız, "Vatanımızı, anamızdan, babamızdan, evladımızdan çok severek hareket ettik. O gün benim yerimde kim olsaydı aynı şeyleri yapardı." diye konuştu.

Gazi Fatih Eryılmaz ise emniyet müdürü olarak görev yaptığı için FETÖ'den kaynaklı mağduriyetler yaşadığını ve 15 Temmuz gecesi yaşadıklarının, bu örgütle ilk karşıya gelmesi olmadığını vurguladı.

Olayı öğrenir öğrenmez hazırlanıp çıktığını ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne gittiğini aktaran Eryılmaz, "Bunlar öyle korkak adamlar ki ellerinde tank, top, tüfek, uçaksavar olduğu halde, elimizde tabancalar olduğu için hava desteği istemişler, bunun üzerine helikopter gelip bombalıyor." dedi.

15 Temmuz şehitlerinden Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası polis memuru Zeki Kılınç da bir şehit babası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Kılınç, 29 yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yaptığını ifade ederek, bu örgütün yıllardan beri ne derece hain insanlarla dolu olduğunu çok iyi bildiklerini kaydetti.

Yıllar boyunca şerefli Türk askerinin arasına sızan hainlere karşı 15 Temmuz'da gösterilen mücadelenin, tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Kılınç, "15 Temmuz akşamı bize, yıllarca bu ekmeği yiyen sonra bizi arkadan vuranları en iyi şekilde gösterdi. Ülkemizi bölmeye ve parçalamaya çalışanların 40 yıllık planlarını 24 saatte bozarak onlara en güzel cevabı verdik." diye konuştu.

Panele aralarında Almanya, Azerbaycan, İngiltere, Rusya ve Fransa'nın da yer aldığı 13 ülkeden çoğunluğu gazeteci 100'ü aşkın misafir de katıldı.