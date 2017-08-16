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Antalya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası

- Adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı

Antalya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası

ANTALYA (AA) - Antalya'da camide sabah namazını kıldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpan otomobilin sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Evliya Çelebi Caddesi Mevlana Alt Geçidi girişinde meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili sürdürülen çalışmalarda, kazaya karışan aracın C.Ö adına kayıtlı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yenigün Mahallesi'ndeki sokak girişinde terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan incelemede H.G. adına kayıtlı silah ve içinde 15 fişek bulunan şarjör ele geçirildiği bildirildi.

H.G'nin alınan ifadesinde aracı eniştesi C.Ö'nün kullandığını aktarması üzerine, şüphelinin Etiler Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada bulunamadığı kaydedildi.

Şüpheli C.Ö'nün kazadan iki gün sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek kazayı kendisinin yaptığını, korktuğu için olay yerinden kaçtığını ifade ettiği vurgulanan açıklamada, "Şüpheliler C.Ö. ve H.G. haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla adli makamlara sevk edilmiş, C.Ö. tutuklanmış, H.G. ise serbest bırakılmıştır." bilgisine yer verildi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Etiler Caddesi'ndeki camide sabah namazı kıldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Esenboğa (74) ve Ali Seydi Cengiz (73), 13 Ağustos'ta bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.


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