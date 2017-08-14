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Antalya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da camide sabah namazını kaldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişinin, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Konuksever Mahallesi Evliya Çelebi...

Antalya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da camide sabah namazını kaldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişinin, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Konuksever Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi Hacı Yusuf Öztürk Camisi önünde dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza anı, bir işyerine ait kameraya yansıdı. Görüntülerde, sabah namazını kıldıktan sonra caddeye çıkan Yaşar Esenboğa (74) ve Ali Seydi Cengiz'e (73), evlerine dönmek için yolun karşısına geçmek istedikleri sırada, Mevlana Kavşağı istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarpma anı yer alıyor. Görüntülerde, çarpmanın şiddetiyle Esenboğa ve Cengiz'in yola savrulduğu yer alıyor.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Etiler Caddesi'ndeki camide sabah namazı kıldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Esenboğa ve Ali Seydi Cengiz'e, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpmıştı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Esenboğa ve Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaza Anı
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