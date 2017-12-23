Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlının intihar etmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 3 kişiden restoran sahibi ile gıda mühendisinin cenazeleri, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki restoranda pompalı tüfekle öldürülen iş yeri sahibi Gani Kocabaş (50) ile gıda mühendisi Gizem Ege'nin (30) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Uncalı Mezarlığı'na getirilen Gizem Ege'nin cenazesi, daha sonra memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine gönderildi.
Restoran sahibi Gani Kocabaş'ın cenazesinin ise Aksu ilçesi Duman Gökçeler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki 607 Sokak'taki restorana dün gelen 26 yaşındaki Sadam Korkmaz, pompalı tüfekle Kocabaş, restoran çalışanı Şenol Öztaş ve Ege'yi öldürüp, aynı silahla intihar etmişti.
Zanlının silahı internetten sipariş ettiği, 5 yıldır çalıştığı restorandan 2 gün önce de işten çıkarılması üzerine olayı gerçekleştirdiği belirlenmişti.