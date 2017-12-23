Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlının intihar etmesi

- Hayatını kaybeden restoran sahibi ile gıda mühendisinin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı

Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlının intihar etmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 3 kişiden restoran sahibi ile gıda mühendisinin cenazeleri, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki restoranda pompalı tüfekle öldürülen iş yeri sahibi Gani Kocabaş (50) ile gıda mühendisi Gizem Ege'nin (30) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Uncalı Mezarlığı'na getirilen Gizem Ege'nin cenazesi, daha sonra memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine gönderildi.

Restoran sahibi Gani Kocabaş'ın cenazesinin ise Aksu ilçesi Duman Gökçeler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki 607 Sokak'taki restorana dün gelen 26 yaşındaki Sadam Korkmaz, pompalı tüfekle Kocabaş, restoran çalışanı Şenol Öztaş ve Ege'yi öldürüp, aynı silahla intihar etmişti.

Zanlının silahı internetten sipariş ettiği, 5 yıldır çalıştığı restorandan 2 gün önce de işten çıkarılması üzerine olayı gerçekleştirdiği belirlenmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp MorguAntalyaCinayet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5