Antalya'da 300 motorcu jandarma için kortej oluşturdu

ANTALYA (AA) - Antalya'da 300 motosikletçi, Jandarma Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu.

Bölgede faaliyet gösteren birçok motosiklet grubunun katıldığı kortej, Kemer Jandarma Komutanlığı önünden başladı. 300 motosikletli, daha önce belirlenen yol güzergahından trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleriyle Antalya merkeze doğru ilerledi.

Motosikletli grup, üzerilerine Türk bayraklı tişörtler giyip, ellerinde Türk bayrağı sallayarak, jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Antalya Jandarma Komutanlığında son bulan kortejin ardından gruptakiler "En büyük jandarma" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.

İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yusuf Kelleli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jandarma Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü sebebiyle motosiklet tutkunlarının etkinliği düzenlediğini söyledi.

Antalya'daki motosiklet kullanıcılarının böyle bir organizasyon gerçekleştirmelerinden mutluluk duyduklarını dile getiren Kelleli, "Bu korteje katılan, motor sporuyla uğraşan ve etkinlikte emeği geçen bütün motorculara, herkese çok teşekkür ederim. Motorcuların yapmış olduğu bu kortejden dolayı onurlandık, herkesin yüreğine sağlık." dedi.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümünde yapılan korteje katılarak onlara destek verdiklerini söyledi.

Kulüp sporcularından Türkiye Enduro Motosiklet Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Burak Özdemir de motosiklet sporcuları olarak Türkiye'de güvenliği sağlayan jandarmanın her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, kendilerini güvende hissettiren jandarma personeline teşekkür etti.



Etkinliğe katılan motosikletçiler jandarmalarla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.





