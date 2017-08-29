Antalya'da 6 yaşındaki çocuğun havuzda boğulması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Atakan Yiğit Arı'nın cenazesi, Eskişehir'e gönderildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan çocuğun cenazesi, yakınları tarafından alındı. Minik Atakan'ın cenazesinin yarın Eskişehir'in Yusuflar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeyi almak için yakınlarıyla morga gelen baba Ersin Arı, olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Oğlunun ölümünde ihmal olduğunu öne süren Ersin Arı, "Oğlum bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı. Havuza beraber giriyorduk. Kaykaya bindik ve eğleniyorduk. Bir müddet sonra 'Hadi oğlum çıkalım' dedim, o da 'Tamam baba.' dedi. Havuzdan çıktığımızda 'Baba ayaklarım yanıyor.' dedi. Ben de terliklerini almak için oturduğumuz yere yönelmiştim. Geri geldiğimde oğlum olduğu yerde yoktu." dedi.

Daha sonra oğlunu etrafta aramaya başladığını anlatan Arı, "Yarım saat sonra geldiğimde suyun içerisinde buldum. Yaşıyordu. Otel müşterilerinden bir doktor müdahale etti. Kalp masajı yaptı. Karnı hareket ediyordu, nabzı da atıyordu. Otelde doktor, ambulans yoktu. Yaklaşık 20 dakika boyunca ambulans bekledik. Ölüm haberini Manavgat Devlet Hastanesinde verdiler." diye konuştu.

- Otelin Genel Müdürü

Bu arada Otel Genel Müdürü Hacı Ömer Özkul da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayda ailenin ihmali olduğunu öne sürdü.

Çocuğun havuza kolsuz olarak girdiğini söyleyen Özkul, "Benim aldığım bilgiye göre, çocuk babasıyla birlikte birkaç kez kaydıraktan kayıyor, daha sonra babası havuzun diğer ucuna terlik almaya gidiyor. Çocuk artık o an havuza atlıyor mu giriyor mu tam bilemiyoruz. Otelimizin cankurtaranı hemen fark edip çocuğu havuzun kenarına çıkarıyor. Bir taraftan kusturmaya çalışıyor ve 112 acil servise haber veriyor. Tatilci müşterilerimizden bir doktor ambulans gelene kadar müdahale ediyor. Ambulansla hastaneye kaldırılıyor ve hastanede yaşamını yitiriyor." dedi.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu da ifade eden Özkul, kendisinin de aynı yaşlarda çocuğu olduğunu, çocuğu ile yüzmeye gittiğinde sürekli başında durduğunu söyledi. Özkul, "Maalesef burada bizim ailemizin eksikliği var. Olaydan sonra anne baba olay yerine geliyor. Bu üzücü. Çocuğun anne-babasız ve kolluksuz havuzda olması yanlış diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Otelin can kurtaranı Özgür Kaplan da çocuğun çırpındığını fark edip hemen havuzdan dışarı çıkardığını belirterek, "Kusturmaya çalıştım ve bir taraftan 112'yi aradım. O sırada tatil yapan doktor geldi, kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi, babası sonradan geldi." diye konuştu.



