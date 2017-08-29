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Antalya’da 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle tatil yapan bir çocuk, otelin havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kızılağaç bölgesinde bir otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Atakan Yiğit Arı, girdiği...

Antalya’da 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle tatil yapan bir çocuk, otelin havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızılağaç bölgesinde bir otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Atakan Yiğit Arı, girdiği havuzda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ve ailesinin havuzdan çıkardığı çocuk, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

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AntalyaBoğulmaçocukHavuzManavgat
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