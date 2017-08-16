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Antalya'da 633 metrelik kek yapıldı

- Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Rixy Fest" kapsamında dünyanın en uzun meyveli kek rekor denemesi yapıldı - Rekor denemesi sonrası yapılan meyveli kek, 633 metre 3 santimetre olarak ölçüldü

Antalya'da 633 metrelik kek yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyanın en uzun meyveli kek rekor denemesi yapıldı.

Tekirova Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelde geleneksek olarak düzenlenen Rixy Fest kapsamında kek ustaları, dünyanın en uzun meyveli kek rekor denemesi için çalıştı.

54 ülkeden bin civarında çocuğun da katıldığı festivalde keki, 150 kişi 1 ayda tamamladı. Kekin yapımına farklı ülkelerden, geleneksel kıyafetli bazı çocuklar da eşlik etti.

Guinness Rekorlar Danışmanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Guinness Rekorlar Danışmanı Aydın Türkgücü eşliğinde meyveli kek, 633 metre 3 santimetre ölçüldü.

Orhan Kural, festival kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesinin sorunsuz gerçekleştirildiğini söyledi.

Rekor denemesinin tescillenmesi için hazırlanan dosyaların İngiltere'deki Guinness genel merkezine gönderileceğini ifade eden Kural, "Önceki rekor 561 metre ile Endonezya'ya aitti. Biz ise burada 633 metre 3 santimetrelik bir kek yaptık." dedi.

- Sosyal sorumluluk projesi

Kural, bu tarz rekor denemelerinin insanları kaynaştırdığını belirterek, "Rekor denemesi, aslında sosyal sorumluluk projesi. Dünyada bu kadar tüketim varken, bu üretilen kekin çöpe gitmesi üzücü. Onun için, hazırlanan kekin yardıma muhtaç insanlara verilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Otel Genel Müdürü Faruk Karaca ise festivalin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılan meyveli kekin çocuk esirgeme kurumları ve diğer ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacağını anlattı.

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