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Antalya'da afetzedeye 10 milyon liralık destek

ANTALYA (AA) - Antalya'da şiddetli yağmur, fırtına ve hortumun etkili olduğu Kumluca, Finike ve Kaş'taki sera üreticileri ile afetten zarar ev ve araçları zarar görenlere yaklaşık 10 milyon liralık destek verilecek.Antalya Valisi Münir...

Antalya'da afetzedeye 10 milyon liralık destek

ANTALYA (AA) - Antalya'da şiddetli yağmur, fırtına ve hortumun etkili olduğu Kumluca, Finike ve Kaş'taki sera üreticileri ile afetten zarar ev ve araçları zarar görenlere yaklaşık 10 milyon liralık destek verilecek.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, felaket bölgesi için ayrılan 10 milyon liralık bütçenin nasıl dağıtılacağına ilişkin basın açıklaması yapacak.

Devletin sağladığı destekle şiddetli yağmur ve hortumla gelen afette seraları, meyve ağaçları ve evleri zarar gören vatandaşa yardım eli uzanmış olacak.

13 Kasım'da şiddetli yağmur, fırtına ve denizden gelen hortumla Kaş, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde seralar, ağaçlar ve evler zarar görmüştü.

Sahildeki ev ve iş yerlerinden bazılarının çatıları uçmuş, aralarında kamyonların da olduğu çok sayıda araç devrilmiş, kimi binaların ve bahçelerinin duvarları yıkılmıştı.

Elektrik direklerinin devrildiği, enerji iletim hatlarının koptuğu bazı semtlerde bir süreliğine elektriksiz kalmış, fırtına yüzünden savrulan parçaların isabet etmesi sonucu 25 kişi de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmıştı.

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