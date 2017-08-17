Antalya'da 'Akıllı Kent Uygulaması' protokolü imzalandı

ANTALYA (AA) - Türkiye'de ilk kez Antalya'da hayata geçirilecek, "Akıllı Kent Uygulaması" ile ilgili protokol imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSAT iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Menderes Türel, TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve davetliler katıldı.

Türel, 9 Mayıs 2015'te ilk kez "akıllı kent"in birinci faz çalışmaları için yola çıktıklarını ve bunu tamamladıklarını söyledi.

Diğer fazları hayatı geçirmek için protokol imza töreni düzenlediklerini aktaran Türel, belediye olarak ulaşım, sağlık, güvenlik, enerji alanlarından başlayarak hızlı, kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Akıllı kent uygulaması Türkiye'ye örnek olacak

Çevre dostu akıllı belediyecilik yolunda da dünyadaki rakipleriyle yarışabilir hale geldiklerini ifade eden Türel, "Akıllı şehir, Türkiye'de ilk olduğu için diğer şehirlerimizi de örnek olacağına inanıyorum. Bütün şehirlerimiz bu noktada bundan sonra peyderpey akıllı şehirli olacaktır. Tabii teknoloji ve iletişim artık büyüyen kurumsal yapılarda kullanılması olmazsa olmazları arasındadır." dedi.

Türkiye'nin e-devlet alanında dünyada en başarılı ülkelerinden olduğunu anlatan Türel, şimdi de kentleriyle en akıllı şehir aşamasına geçtiğini bildirdi.

Türel, projeyle şehrin sosyal hayatı, turizm, ticaret ve ekonomi alanlarının da olumlu yönde etkileneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Akıllı Şehir Projesi'yle kablosuz erişim, sulama, ışıklandırma ve trafik ışıkları ihtiyaca göre kontrol edilecek. Akıllı kent uygulamasıyla Wi-Fi hizmetlerinde belediyeye ait plajlar, parklar gibi 8 farklı lokasyonda hizmet verilecek. Örneğin Yavuz Özcan Parkı'nda, Konyaaltı Sahili'nde, Sarısu'da var. 52 adet erişim noktasıyla ücretsiz internet erişimi halkın kullanımına ilk etapta sunuldu. Vatandaşlar istemiş olduğu belediyenin tanıtımı ve parametreler dahil güvenli şekilde artık buralardan internet erişimi sağlıyorlar."

Akıllı trafik, sulama, aydınlatma ve bilgilendirme

Akıllı trafik, sulama, aydınlatma ve bilgilendirme sistemi ile trafiğin çok daha güvenli ve akıllı olacağını ifade eden Türel, akıllı sokak aydınlatmasıyla yüzde 60-70'e kadar bir enerji tasarrufu hedeflediklerini vurguladı.

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Şen, belediyelere ve vatandaşlara hizmet vermek istediklerini kaydetti.

Akıllı kent uygulamasının diğer illere örnek olması için Antalya'yı seçtiklerini vurgulayan Şen, "Antalya'da akıllı kent uygulamasını yapmamızın en büyük getirisi diğer iller açısından güzel bir örnek teşkil etmesi, birçok yabancı misafirin burayı ziyaret etmesidir." dedi.

Muhabir: Gülsem Adam