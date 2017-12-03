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Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

- Yurdun birçok bölümünde soğuk havanın etkisini sürdürmesine karşın hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesinde bazı turistler denize girdi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü.

Yurdun büyük bölümünde soğuk havanın etkili olmasına karşın Kemer'de güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahillerde zaman geçirmeyi tercih etti. Bazı turistler denize girerken, bazıları da şezlonglarda güneşin keyfini yaşadı.

Bazı vatandaşlar sahillerde çocuklarıyla yürüyüş yaparken, kimileri de balık tutmak için tekne ile denize açıldı.

Yetkililer, Antalya ve bölgesinin salı gününden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

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AntalyaDeniz KeyfiGüneşli HavaKemer
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