Antalya'da baba ve 2 oğlu bisiklet hırsızlığından tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bisiklet hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir kamyonete bisiklet yüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalıntı bisikletleri kamyonete yüklediği öne sürelen baba K.K. ile oğulları V.K. ve C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve iki oğlu tutuklandı.
El konulan bisikletlerin 6'sının sahiplerine teslim edildiği bildirildi.