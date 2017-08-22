Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Antalya'da baba ve 2 oğlu bisiklet hırsızlığından tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bisiklet hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde...

Antalya'da baba ve 2 oğlu bisiklet hırsızlığından tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bisiklet hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir kamyonete bisiklet yüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalıntı bisikletleri kamyonete yüklediği öne sürelen baba K.K. ile oğulları V.K. ve C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve iki oğlu tutuklandı.

El konulan bisikletlerin 6'sının sahiplerine teslim edildiği bildirildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaBabaBisikletHIRSIZLIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5