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Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu

- Manavgat ilçesinde denize açıldığı teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı

Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize açıldığı teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Balık tutmak için Boğaz mevkisinden denize açılan Hüseyin Öz (43) yönetimindeki 4 metrelik fiber tekne, Manavgat Irmağı'nın denizle birleştiği bölgede dalgalara kapıldı.

Alabora olan tekneyi kurtarmak için mücadele eden ancak sonuç alamayınca yüzerek uzaklaşan Öz, bir süre sonra gözden kayboldu.

Boğaz mevkisinde balık avlayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Alabora olan tekne balıkçılar tarafından denizden çıkarıldı ancak Öz'e ulaşılamadı.

Öz'ü bulmak için 2 sahil güvenlik teknesiyle deniz yüzeyinden, Sahil Güvenliğe ait helikopterle de havadan arama yapıldı.

Çalışmalar halen devam ediyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Öz'ün Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörlüğü bünyesinde çalıştığı, balık tutmak için açıldığı tekneyi de arkadaşından emanet aldığı öğrenildi.

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