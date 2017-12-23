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Antalya'da balıkçı teknesinin alabora olması

- Manavgat ilçesinde denize açıldığı teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cesedi bulundu

Antalya'da balıkçı teknesinin alabora olması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün denize açıldığı teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cesedi, sahilde bulundu.

Çolaklı Sahili'nde bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin Hüseyin Öz'e (43) ait olduğu belirlendi. Cenazesi, Antalya Adli Tıp morguna götürülen Öz'ün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Manavgat Irmağı'nın denizle birleştiği bölgede dün, 4 metrelik fiber teknesinin alabora olması sonucu kaybolan Hüseyin Öz için havadan ve denizden arama çalışması başlatılmıştı.


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