Antalya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişi, otel odasına ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hakan Kaplan (55) ve kardeşi Volkan Kaplan, tatil için Kemer'in Kiriş Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otele yerleşti. İki kardeş, dün akşam otelde eğlendikten sonra odalarına uyumaya çıktılar.

Volkan Kaplan, sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için odadan ayrıldı. Kaplan, odaya döndüğünde kardeşi Hakan Kaplan'ın hareketsiz yattığını fark etti. Durumun otel yetkililerine haber verilmesi üzerine otel hemşiresi Kaplan'a ilk müdahalede bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Kaplan'ın cesedi, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Anadolu Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaplan'ın cesedinin, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği belirtildi.



