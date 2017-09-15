Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Antalya'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Kadriye Mahallesi 268 Sokak'ta Acısu deresi kenarında devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında park halindeki 35 VYA 72...

Antalya'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kadriye Mahallesi 268 Sokak'ta Acısu deresi kenarında devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında park halindeki 35 VYA 72 plakalı otomobili kontrol etti.

Camları açık vaziyetteki aracın arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden ekipler, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Şükrü Mert Ersoy (22) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ersoy'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ersoy'un, boğularak öldürüldüğü üzerinde duran polis, aracın bir gün önce araç kiralama şirketinden kiralandığını tespit etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OtomobilSerikŞüpheli Ölüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5