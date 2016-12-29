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Antalya'da bulunduğu iddia edilen külçe altınlar alçıdan yapılmış

- Müze Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kazı çalışmasının ardından, dün gözaltına alınan 4 zanlının, dolandırıcılık amacıyla külçe şeklini verdikleri alçıyı altın rengine boyayarak mağaraya yerleştirdikleri belirlendi - Zanlılardan birinin, FETÖ soruşturması kapsamında resen emekli edilen 2. sınıf emniyet müdürü olduğu öğrenildi - Sosyal medya hesabından sahte altınların fotoğrafını yayımlayan Antalya Valisi Karaloğlu, "Hayaller altın, gerçekler alçı" mesajını paylaştı

Antalya'da bulunduğu iddia edilen külçe altınlar alçıdan yapılmış

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde dün mağarada bulunduğu iddia edilen altınların, dolandırıcılık amacıyla altın rengine boyanan, alçıdan yapılan külçeler olduğu belirlendi.

Göynük Kanyonu sınırlarında dün izinsiz kazı sırasında altın bulunduğu iddiasıyla başlatılan kazı çalışmalarına bugün de devam edildi.

Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgeye geçişe izin vermedi. Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki yolcular ve sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Kemer Cumhuriyet Savcısı Murat Şahin de çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

- Külçe altınlar alçıdan yapılmış

İncelemeler sonucunda mağarada bulunduğu iddia edilen 360 külçe altının, külçe şekli verilmiş ve altın rengine boyanmış alçı olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki M.K, B.H.Ş, S.Ç. ve A.B'nin, sahte altın külçelerini yerleştirdikleri mağaranın girişini duvar örerek kapattıkları ve üzerini 3 metre toprakla doldurdukları iddia edildi.

Ayrıca, zanlıların başka bir noktadan 4 metre 10 santim genişliğindeki kayayı delerek içeriye kamera uzattıkları, sahte külçelerin görüntüsünü çekerek, kayıtlarını izlettikleri define avcılarını dolandırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlılardan M.K'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında resen emekli edilen 2. sınıf emniyet müdürü olduğu öğrenildi.

- Vali Karaloğlu'ndan "Hayaller altın, gerçekler alçı" paylaşımı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabında sahte altınların fotoğrafını yayımlayarak, "Hayaller altın, gerçekler alçı" mesajını paylaştı.

Müze Müdürlüğüne cep telefonuyla çektiği bazı buluntu fotoğraflarını gönderen S.A. (35), karşılığında kendisine ne kadar para verileceğini sormuş, yetkililerin kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi üzerine gözaltına alınmıştı.

S.A'nın verdiği bilgi doğrultusunda Göynük Kanyonu sınırlarındaki bölgede Müze Müdürlüğü ekiplerince kazı çalışmalarına başlanmıştı.

S.A, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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