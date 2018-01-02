Antalya'da büyük ikramiye heyecanı

ANTALYA (AA) - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya'daki bileti satan seyyar bayi Havva Kostakoğlu, "İkramiyenin kime çıktığını bilmiyorum. Ondan da hiçbir beklentim yok. Çalışmayı seviyorum. Çok çalışıp kazanıp yiyeceğim." dedi.

Bilet satışlarını "umut" adını verdiği gişede yapan Kostakoğlu, kendisi gibi milli piyango satan eşi Orhan Kostakoğlu ile gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012'den beri milli piyango bileti sattığını, eşiyle çalıştığını söyledi.

İkramiye kazanan talihliye "güle güle harcaması ve güzel değerlendirmesi" tavsiyesinde bulunan Kostakoğlu, "İkramiyenin kime çıktığını bilmiyorum. Ondan da hiçbir beklentim yok. Çalışmayı seviyorum. Çok çalışıp kazanıp yiyeceğim. Arayıp da teşekkür etmesi yeterli. Maddi manevi beklentim yok." diye konuştu.

Orhan Kostakoğlu ise 23 yıldır bilet sattığını belirterek, "İnşallah para iyi yerde kullanılır. Diğer arkadaşlar gibi kendini dağıtmaz, kaybetmez. Parasının kıymetini bilir. Biz bir şey beklemiyoruz. Emekli insanlarız, çalışmaya devam." dedi.

- Geçen yıl da Antalya'ya çıkmıştı



Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar da 61 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesine kentin ortak olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bayileri arasında bulunan 071251 numaralı Havva Kostakoğlu'nun bileti sattığını tespit ettiklerini anlatan Sayar, şöyle konuştu:

"20 Aralık'ta bilet alınmış olup, hangi talihliye ulaştığı belli değildir. 9794035 no'lu biletin buradan satıldığı tescil edilmiştir. Havva hanımı odamız adına kutluyorum. Bundan sonraki ikramiyeleri de inşallah Antalya'ya kazandırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl da 60 milyon çıkan bilet Antalya'da satılmıştı. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Halkımızın bize güvenini boşa çıkartmadık. Antalya'daki vatandaşlar bilet almak için diğer illere gitmiyor, aksine diğer illerden bilet almak isteyen vatandaşlar buraya geliyor. Uzun kuyruklar oluşturan gişeler değil, böyle sıradan gördüğünüz bir bayi de bu ikramiyeyi verebiliyormuş. Biz bunu yaşattık, bu da güzel bir duygu."