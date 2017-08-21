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Antalya'da cinayet: 2 ölü

- Manavgat ilçesinde bir kişi, bahçede çalışan bacanağını ve baldızını tüfekle ateş ederek öldürdü

Antalya'da cinayet: 2 ölü

ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde bir kişi, bahçede çalışan bacanağını ve baldızını tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Karacalar Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Süleyman D, evinin önünde, yaklaşık 30 metre ilerideki bacanağının evine tüfekle ateş etti.

Daha sonra bacanağı ve baldızının bahçede çalıştıklarını gören şüpheli, bacanağı Dursun (67) ve baldızı Emine Ayaz (55) ile tartıştı. Süleyman D, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tüfekle Ayaz çiftini başlarından vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü belirledi. Dursun ve Emine Ayaz'ın cenazeleri, cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay yerinde fenalık geçiren çiftin yakınlarına 112 Acil ekipleri müdahale etti. Dursun Ayaz'ın emekli öğretmen, eşinin ise ev hanımı olduğu ve 2 çocukları bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı Süleyman D'yi olay yerinin yakınındaki evinde gözaltına aldı.

Süleyman D'nin 2 gün önce de bacanak ve baldızının evinin önünde havaya tüfekle ateş ettiği ve Dursun Ayaz tarafından şikayet edildiği öğrenildi.

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CinayetManavgat
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